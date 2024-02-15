Такер Карлсон заявил, что продукты в магазинах Москвы в четыре раза дешевле, чем в США

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Американский журналист Такер Карлсон в ходе своей поездки в Москву удивился ассортименту и низким ценам в одном из российских гипермаркетов. Соответствующий ролик со своими впечатлениями он разместил на своей странице в соцсети Х.

Журналист перед своим походом в торговый центр Гагаринский напомнил слова зарубежных СМИ о том, что антироссийские санкции обернулись катастрофой для экономики РФ. Чтобы проверить это, он решил купить недельный набор товаров на семью из 4 человек.

В корзину он положил фрукты, хлеб, сухие хлопья, молоко, разное мясо, печенье, муку и многое другое. Также его удивили зарубежные бренды, представленные на полках магазина, несмотря на уход крупных компаний.

Всего в чек вошло 44 товара, за которые Карлсон заплатил около 9 500 рублей, что примерно равняется 103 долларам. При этом команда журналиста думала, что у них уйдет около 400 долларов.

"Если вы сходите в российский продуктовый магазин, самое сердце зла, и увидите, сколько стоят товары и как живут люди, это радикализует вас против наших лидеров", – сказал Карлсон, обращаясь к зрителям из США.

До этого он уже выпустил видео, где восхищался столичным метрополитеном. Особенно он обратил внимание на станцию "Киевская", которая выглядит лучше, чем любая другая станция метро из США.



Его удивило, что в метро Москвы нет граффити, грязи, плохого запаха, а также бездомных и людей, которые могли бы толкнуть под поезд, как в США.

Журналист ранее также подчеркнул, что Москва производит более приятное впечатление, чем города США.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля. Уже 6-го числа он взял интервью у Владимира Путина. Беседа с российским лидером была опубликована 9 февраля.

Такера Карлсона восхитили чистота и порядок в московском метро