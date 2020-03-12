Курс доллара вырос до 74 рублей

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Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро вырос до 83,62 рубля.

11 марта рубль обновил четырехлетний минимум после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса.

Ранее цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара, что спровоцировало резкий экономический кризис, повлиявший в том числе на российскую национальную валюту. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года.

В ЦБ РФ заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию и в случае необходимости подключат дополнительные меры для защиты страны от внешних шоков.

При этом Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сообщило о вероятности финансового кризиса в России. Эксперты заявили, что рассчитываемый индекс финансового стресса достиг уровня 3,12 пункта.

Причиной снижения цен на топливо стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти.

