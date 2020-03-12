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Экономика

14:08

Курс доллара на Мосбирже достиг 75 рублей

экономика финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,8 процента к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 75 рублей.

В прошлый раз доллар торговался на этом уровне 29 февраля 2016 года. При этом утром 12 марта доллар на Московской бирже вырос до 74 рублей.

В то же время Банк России повысил курс доллара. Американская валюта подорожала на 2,56 рубля – до 74,0274 рубля. Курс евро увеличился на 2,64 рубля, составив 83,6584 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 2,59 рубля, составив 78,36 рубля.

Резкое падение национальной валюты России было вызвано снижением цен на нефть. Топливо подешевело из-за того, что страны ОПЕК не смогли договориться о продлении договора на снижение объемов добычи нефти.

Цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара, что спровоцировало масштабный экономический кризис.

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