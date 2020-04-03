Цена нефти Brent превысила 34 доллара за баррель

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Цена нефти марки Brent превысила 34 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Таким образом, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 13,6%, достигнув 34,02 доллара за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI прибавила 7,3% и находится на отметке 27,17 доллара за баррель.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что ситуация на нефтяном рынке может измениться не раньше июля.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, министр энергетики РФ Александр Новак назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, РФ и Казахстан отказались.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.

