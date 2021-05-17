В Мосгордуме назвали адреса поликлиник, которые построят благодаря допфинансированию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В рамках корректировки бюджета Москвы на 2021 год дополнительное финансирование направят на строительство 17 амбулаторно-поликлинических учреждений, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, большинство из них введут в строй до конца 2022 года. Поликлиники расположатся по следующим адресам:
Он отметил, что это стало возможным благодаря быстрым темпам восстановления экономики столицы, слаженной работе всех органов власти и эффективным мерам поддержки бизнеса, промышленности, разработанным более года назад.
Шапошников рассказал, что доходы бюджета в текущем году должны составить 2,834 триллиона рублей, расходы – 3,334 триллиона. Дефицит остается неизменным.
"Еще в 2020 году при работе над бюджетом Москвы 2021 года мы были уверены в позитивных изменениях в экономике города. Наш прогноз оправдался", – сказал депутат.
Он добавил, что скоро завершится реконструкция футбольного стадиона "Москвич". Также сократятся сроки строительства Большой кольцевой линии метрополитена. Начнется строительство Рублево-Архангельской линии на участке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща".
По его словам, в скором времени также завершится строительство нового автобусного парка около деревни Красная Пахра. На пересечении МКАД с улицей Липецкой построят транспортную развязку, организуют подъезды к новым производственным объектам технополиса "Москва" в промзоне Руднево.
Средства также направят на развитие железнодорожной инфраструктуры для организации новых линий наземного метро МЦД.
Ранее стало известно, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.
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