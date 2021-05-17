В Мосгордуме назвали адреса поликлиник, которые построят благодаря допфинансированию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках корректировки бюджета Москвы на 2021 год дополнительное финансирование направят на строительство 17 амбулаторно-поликлинических учреждений, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, большинство из них введут в строй до конца 2022 года. Поликлиники расположатся по следующим адресам:

детская поликлиника на 320 посещений в смену – район Ховрино, улица Зеленоградская, владение 27;

детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией – Дмитровское шоссе, владение 107Г, район Дмитровский;

детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на два машино-места – улица Синявинская, владение 13, район Молжаниновский;

детская городская поликлиника на 320 посещений в смену – район Савеловский, улица Вятская, владения 37–39;

детская поликлиника на 320 посещений в смену – район Войковский, Головинское шоссе, дом 6А.

Спикер Мосгордумы напомнил, что Сергей Собянин внес в городской парламент законопроект об изменении бюджета на 2021 год. Планируется увеличить его расходную и доходную часть на 191,3 миллиарда рублей. Дополнительные средства направят на развитие города, реализацию приоритетных программ.

Он отметил, что это стало возможным благодаря быстрым темпам восстановления экономики столицы, слаженной работе всех органов власти и эффективным мерам поддержки бизнеса, промышленности, разработанным более года назад.

Шапошников рассказал, что доходы бюджета в текущем году должны составить 2,834 триллиона рублей, расходы – 3,334 триллиона. Дефицит остается неизменным.

"Еще в 2020 году при работе над бюджетом Москвы 2021 года мы были уверены в позитивных изменениях в экономике города. Наш прогноз оправдался", – сказал депутат.

Он добавил, что скоро завершится реконструкция футбольного стадиона "Москвич". Также сократятся сроки строительства Большой кольцевой линии метрополитена. Начнется строительство Рублево-Архангельской линии на участке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща".

По его словам, в скором времени также завершится строительство нового автобусного парка около деревни Красная Пахра. На пересечении МКАД с улицей Липецкой построят транспортную развязку, организуют подъезды к новым производственным объектам технополиса "Москва" в промзоне Руднево.

Средства также направят на развитие железнодорожной инфраструктуры для организации новых линий наземного метро МЦД.

Ранее стало известно, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.