Вакансии HeadHunter появятся на цифровом портале "Работа в России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вакансии, представленные на платформе HeadHunter, появятся на едином цифровом портале "Работа в России". Соответствующее соглашение компания заключила с Рострудом, сообщается на сайте организации.

Руководитель Роструда Михаил Иванков пояснил, что подобное сотрудничество позволит увеличить число вакансий на "Работе в России", а также даст возможность повысить качество трудоустройства центрами занятости населения.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Хэдхантер" Михаил Жуков отметил, что это соглашение предоставит работодателям, размещающим вакансии на hh.ru, возможность продолжать поиск персонала в комфортных правовых условиях.

Соглашение вступит в силу с 1 января 2022 года. С этого момента большая часть работодателей будет обязана размещать на портале "Работа в России" информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях.

Предполагается, что подобная интеграция позволит не только соблюдать законодательство, но и расширить доступность информации о вакансиях. Все сведения о предложениях от работодателей – клиентов HeadHunter будут передаваться с их согласия.

Ранее сообщалось, что в России появились вакансии контролеров QR-кодов. По данным исследования компании HeadHunter, за последнее время на рынке труда появилось почти 100 подобных предложений. Обычно такие работники требуются в торговые центры и заведения общепита.