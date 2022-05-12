Названы самые эгоцентричные профессии в РФ

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Дизайнер, маркетолог и менеджер по продажам стали самими эгоцентричными профессиями в России, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на исследование Superjob.

Так, 55% дизайнеров считают личные заслуги важнее командных, такого же мнения придерживаются 59% маркетологов и 48% менеджеров по продажам.

Кроме того, 39% и 38% менеджеров по закупкам назвали успех коллектива менее важным, чем собственный.

Среди самых командных профессий отмечены медсестры (для 78% важнее успех команды, чем личные заслуги), охранники (72%), администраторы (68%), квалифицированные рабочие (67%), менеджеры по логистике (64%).

Согласно данным исследования, 57% россиян все же считают достижения коллектива важнее личных рекордов.

Чаще за успех коллектива переживают молодые люди до 24 лет (60%), при этом 32% россиян в возрастной группе от 35 до 44 лет считают наиболее важными собственные успехи.

Исследование проводилось с 10 марта по 24 апреля 2022 года в 614 населенных пунктах РФ среди 3 тысяч респондентов от 18 лет, имеющих опыт работы в трудовом коллективе.

Ранее сообщалось, что в майский рейтинг высокооплачиваемых профессий в Москве вошли зубной техник, экономка и автослесарь.

До 350 тысяч рублей предлагают зубному технику в частной лаборатории, до 300 тысяч рублей – экономке, от 250 тысяч рублей может получать программист.