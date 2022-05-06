Выпускники российских школ рассказали, в каких сферах хотят получить профессию

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Большинство выпускников российских школ (79%) планируют получить высшее образование, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским центром "Зарплата.ру".
По данным исследования, среди приоритетных сфер для поступления у опрошенных абитуриентов являются медицина (12%), культура и искусство (11%), IT (10%), юриспруденция (9%), финансы, госслужба и образование (по 7%), маркетинг и PR (6%), промышленность (5%).
Кроме того, 19% выпускников российских школ рассматривают несколько сфер для поступления в вузы.
"Основным критерием выбора профессии почти треть опрошенных называют высокий доход, 26% важна работа по специальности, 20% – востребованность профессии или гарантированное трудоустройство, а 16% – карьерные перспективы", – говорится в материале.
В опросе участвовали 1 670 граждан РФ, которые заканчивают школу в этом году.
Ранее российские студенты назвали желаемую зарплату после окончания вуза. Так, почти половина молодых россиян – 44% – рассчитывают получать после окончания вуза 50–70 тысяч рублей. 30% молодых людей, принявших участие в исследовании, заявили, что согласятся на зарплату менее 40 тысяч рублей, 10% отметили, что им неважен уровень дохода.
Аналитики также выяснили, что 68% молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет уже работают. Так, 13% трудоустроены в сфере образования и науки, 10% – в маркетинге и PR, по 9% – в медицине, IT и сфере услуг, по 7% – в бухгалтерии, финансовой сфере и среди рабочего персонала.
Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг
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