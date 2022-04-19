Минобрнауки РФ утвердило стипендии для студентов из коренных народов Дальнего Востока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки России утвердило 10 ежегодных именных стипендий для студентов из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщает "Парламентская газета", 10 тысяч рублей смогут получать студенты, которые учатся в подведомственных вузах по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета.

Условиями назначения стипендии являются успехи в изучении языков и культур малочисленных народов, научно-исследовательская деятельность по сохранению самобытных традиций и обычаев, а также организация культурно-просветительских мероприятий по традиционному образу жизни.

Приказ министерства о назначении данной стипендии вступает в силу 19 апреля.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о необходимости увеличить стипендию студентам, обучающимся по приоритетным для экономики профессиям. Он уточнил, что данная работа уже ведется совместно с Минобрнауки и Минфином.

