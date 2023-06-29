Москва онлайн покажет общегородской выпускной в Парке Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

1 июля зрители Москвы онлайн увидят праздник выпускников в Парке Горького. Корреспондент Лариса Соколова узнает у молодежи об их мечтах.

На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки. На сцене выступят Shaman, группа "Дискотека Авария", Артур Пирожков, Люся Чеботина, Глюк’оZa и другие.

Выпускной в Парке Горького должен был пройти 24 июня, но был отменен, как и другие массовые мероприятия, в связи с введением режима КТО.

Смотрите прямое включение 1 июля в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Начало может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.