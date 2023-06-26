Столичный Парк Горького вновь открыли для посещений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парк имени Горького в Москве вновь открыли для посещений, следует из сообщения в телеграм-канале общественного пространства.

"Музеон", Нескучный сад и Воробьевы горы работают в штатном режиме.

"Парковка перед Аркой, Спортцентр, кафе и рестораны работают и ждут посетителей. Фигурный фонтан по-прежнему не работает в связи с застройкой Выпускного", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Парк Горького временно закрыли для посетителей.

Организацию выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в общественном пространстве перенесли на неделю из-за введенного в столице режима контртеррористической операции. Сейчас все ограничения, связанные с режимом, сняты. Все мероприятия запланировали на следующую субботу, 1 июля.