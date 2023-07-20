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09:34

В мире

Сестра Че Гевары Селия умерла на 94-м году жизни

Фото: 123RF/uziishere

Сестра латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары Селия скончалась в Аргентине в возрасте 93 лет. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Причины и обстоятельства смерти Селии Гевары де ла Серны не сообщались.

Отмечается, что женщина работала архитектором и занималась урбанизацией северной части Буэнос-Айреса.

Также Гевара решала ряд социальных проблем, с которыми сталкивались жители Латинской Америки.

Эрнесто Гевара де ла Серна был революционером, государственным деятелем и участником Кубинской революции 1959 года. Кроме латиноамериканского континента, действовал также в Демократической Республике Конго и в других странах.

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