Сестра Че Гевары Селия умерла на 94-м году жизни

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Сестра латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары Селия скончалась в Аргентине в возрасте 93 лет. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Причины и обстоятельства смерти Селии Гевары де ла Серны не сообщались.

Отмечается, что женщина работала архитектором и занималась урбанизацией северной части Буэнос-Айреса.

Также Гевара решала ряд социальных проблем, с которыми сталкивались жители Латинской Америки.

Эрнесто Гевара де ла Серна был революционером, государственным деятелем и участником Кубинской революции 1959 года. Кроме латиноамериканского континента, действовал также в Демократической Республике Конго и в других странах.

