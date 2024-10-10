Ричард Гир посетил кинофестиваль в сопровождении жены, которая моложе него на 34 года

Фото: ТАСС/АР/Vianney Le Caer

Актер Ричард Гир посетил премьеру фильма "Мудрость счастья", в котором он является исполнительным продюсером, на кинофестивале в Цюрихе в сопровождении своей жены Алехандры (до замужества – Силва. – Прим. ред.), которая младше артиста на 34 года. Фотографии пары опубликованы на сайте Just Jared.

Для мероприятия 75-летний Гир выбрал черный брючный костюм, белую рубашку с бабочкой и лакированные туфли. Его супруга предстала на дорожке в молочном платье без рукавов, украшенном пайетками. Ее образ дополнили длинные золотые серьги, цепочка с кулоном и кольцо, последние были украшены синими камнями.

Супруги познакомились, когда актер приехал в отель, который принадлежал Силве и ее бывшему мужу Говинду Фридландому. Позже она с ним рассталась и вышла замуж за Гира в 2018 году. Пара воспитывает двоих детей – пятилетнего Александра и четырехлетнего Джеймса. Кроме того, у Силвы есть ребенок от первого брака – 11-летний Альберт.

Ранее в СМИ появилась информация, что модель Наоми Кэмпбелл лишили права быть попечителем благотворительной организации Fashion for Relief в Великобритании на пять лет. Комиссия по делам благотворительности обнаружила неправомерное использование средств в организации Fashion for Relief, которую основала Кэмпбелл.

В рамках расследования, начатого в 2021 году, было установлено, что с 2016 года Fashion for Relief собрала около 4,8 миллиона фунтов стерлингов от серии модных показов, но выплатила лишь 389 тысяч фунтов стерлингов на гранты благотворительным организациям-партнерам после учета стоимости мероприятий и других расходов.

