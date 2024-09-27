The Guardian: Наоми Кэмпбелл лишили права быть попечителем благотворительной организации

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Модель Наоми Кэмпбелл лишили права быть попечителем благотворительной организации Fashion for Relief в Великобритании на пять лет, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, комиссия по делам благотворительности обнаружила неправомерное использование средств в организации Fashion for Relief, которую основала Кэмпбелл.

В рамках расследования, начатого в 2021 году, было установлено, что с 2016 года Fashion for Relief собрала около 4,8 миллиона фунтов стерлингов от серии модных показов, но выплатила лишь 389 тысяч фунтов стерлингов на гранты благотворительным организациям-партнерам после учета стоимости мероприятий и других расходов.

Кроме того, выяснилось, что организация потратила десятки тысяч фунтов не по назначению: средства направлялись на номера в отелях, перелеты, спа-процедуры и личную охрану для супермодели.

Еще один попечитель организации, коллега Кэмпбелл Бьянка Хеллмич, также получала несанкционированные выплаты за консультационные услуги на сумму сотни тысяч фунтов. Ее отстранили от попечительства на девять лет.

Третьему попечителю запретили заниматься благотворительностью в течение четырех лет.

Организация Fashion for Relief была основана Кэмпбелл в 2005 году с целью сбора средств на борьбу с бедностью.

В 2023 году в Париже Наоми Кэмпбелл приняла участие в неделе высокой моды, на которой зоозащитники возмутились новой коллекции Schiaparelli. Супермодель вышла на подиум с головой волка, от которой у некоторых возникли ассоциации с чучелами животных. При этом дизайнер заверил, что этот элемент костюма был сделан из искусственных материалов.