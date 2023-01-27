Зоозащитники возмутились новой коллекции Schiaparelli на неделе высокой моды в Париже

В Париже завершилась неделя высокой моды, на которой зоозащитники возмутились новой коллекции Schiaparelli. На подиум вышли Ирина Шейк с головой льва и Наоми Кэмпбелл с головой волка. У некоторых сразу возникли ассоциации с чучелами животных.

Как заверил дизайнер, ни одно животное не пострадало – головы выполнены из искусственных материалов. Также он прокомментировал, что на создание коллекции его вдохновила "Божественная комедия" Данте Алигьери.

Эксперт моды Владислав Лисовец оценил ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.