В РФ за сутки выявили 7 077 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки выявили 7 077 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране обнаружили 21 917 097 случаев заражения. Скончались за последние сутки 40 человек. Всего зафиксировали 394 861 смерть.

Болезнь за сутки перебороли 5 270 пациентов, всего с начала пандемии – 21 326 444.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю увеличилась на 22%. В стране наблюдается активизация эпидемического процесса, отметили в ведомстве.



"Актуальный репортаж": Минздрав советует привиться от коронавируса

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!