13:57Общество
Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю вырос на 22% – Роспотребнадзор
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю вырос на 22%, эпидемический процесс активизировался. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Наблюдается некоторая активизация эпидпроцесса по COVID-19. На третьей неделе 2023 года в России зарегистрировано около 38 тысяч новых случаев", – говорится в сообщении.
За последние сутки в РФ количество случаев заражения коронавирусом составило 4 702. Госпитализировали 907 человек. Полностью выздоровели от COVID-19 за прошедшие 24 часа 5 466 пациентов.
До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что коронавирус продолжит меняться, его штаммов станет еще больше. Эксперт не исключил, что штаммы вируса будут подвергаться изменениям очень быстро. Он также предупредил, что с учетом перечисленных особенностей уровень заболеваемости в стране может вырасти.
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