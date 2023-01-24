В России за сутки выявили 4 702 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 4 702 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа в стране госпитализировали 970 человек. Выздоровели еще 5 466 пациентов, что на 50,2% больше по сравнению с 23 января. За сутки скончались 42 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 903 578 случаев заражения. Скончались за все время 394 777 человек.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов спрогнозировал будущее коронавируса. По его словам, на данный момент при помощи мутационного процесса появились новые "конструкции вируса, которые обладают колоссальным потенциалом к размножению".

Специалист отметил, что новые конструкции вируса приходят на место предшествующих и также заполоняют планету.



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