Россиянина нашли мертвым в съемной квартире в Таиланде – СМИ

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В Таиланде обнаружили тело россиянина, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Тело 36-летнего Романа Мельника находилось в съемной комнате в Пхукете. По словам капитана полиции Чарата Лемпана, мужчина умер примерно за 12 часов до того, как его нашли.

В полиции предположили, что мужчина совершил суицид, поскольку следов борьбы или кражи не обнаружено. Тело Мельника доставили в больницу Vachira Phuket, чтобы подтвердить причины смерти.

Жена Мельника рассказала полиции, что ее муж долгое время страдал биполярным расстройством и бессонницей. За последнюю неделю мужчина не смог уснуть ни на час.

Ранее 19-летний россиянин погиб в Паттайе от удара током во время баскетбольной тренировки. Игрок после отработки упражнения прислонился к металлическому фонарному столбу на краю площадки. Парня ударило электрическим током от столба, под которым оголился провод.

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