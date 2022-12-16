Фото: AP Photo/Wason Wanichakorn

Девятнадцатилетний россиянин погиб в Паттайе от удара током во время баскетбольной тренировки, сообщают РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства России в Бангкоке.

Ранее в русскоязычных социальных сетях Таиланда появилась информация о смерти гражданина России.

"Действительно, российский гражданин в возрасте 19 лет погиб в Паттайе от удара электрическим током. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родными погибшего, которые находятся в Таиланде", – сообщили в консульском отделе.

Во время тренировки одной из баскетбольных команд Паттайи, в которую входил россиянин, произошел инцидент, повлекший смерть парня. Игрок после отработки упражнения прислонился к металлическому фонарному столбу на краю площадки. Парня ударило электрическим током от столба, под которым оголился провод. По сообщению газеты Bangkok Post, власти Паттайи закрыли на месте трагедии для проверки все спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что туристический автобус съехал в кювет в районе города Свиленград на юге Болгарии. В результате ДТП погибла женщина, еще 19 человек получили травмы. Всего в автобусе находились 40 туристов, которые возвращались из Греции. Авария произошла из-за скользкой дороги от ливня.

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