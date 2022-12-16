Минимум два человека пострадали при разрушении аквариума в берлинском отеле

Фото: телеграм-канал SHOT

Минимум два человека пострадали при разрушении аквариума в отеле Dom Aquaree в центре Берлина. Об этом сообщает газета "Вельт" со ссылкой на представителя пожарной службы.

Газета "Вельт" сообщает, что пожарная служба получила вызов в 05:43 (07:43 по московскому времени). В результате инцидента полностью разбился 16-метровый аквариум, из которого вылилось большое количество воды. Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время неизвестно, являются они гостями или сотрудниками отеля.

Видео: телеграм-канал Baza

На месте произошедшего дежурят около 100 сотрудников аварийно-спасательных служб, а также пожарные, добавили в газете. В полиции сообщили, что местные жители слышали громкий взрыв. Часть фасада после разрушения аквариума вылетела на улицу. Специалисты отмечают, что, вероятнее всего, произошла техническая неисправность.

На момент происшествия в отеле находились 350 постояльцев. Улица Карл-Либкнехт-штрассе, где расположен отель, перекрыта, на дороге много воды. Отель находится недалеко от берлинской площади Александерплац, знаменитой телебашни и Берлинского кафедрального собора.

Ранее сообщалось, что в результате разрушения аквариума в отеле Dom Aquaree в центре Берлина выплеснулись 1,5 тысячи рыб. Жителей Берлина попросили объезжать территорию.



Видео: телеграм-канал Baza

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