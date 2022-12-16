Аквариум высотой 16 метров разбился в берлинском отеле

Фото: телеграм-канал SHOT

В берлинском отеле Dom Aquaree разбился аквариум высотой 16 метров. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на пожарную службу столицы.

Вода из поврежденного аквариума хлынула на улицу. Жителей Берлина попросили объезжать территорию. В работе над устранением течи принимают участие около 100 сотрудников экстренных служб.

В результате инцидента из аквариума выплеснулись 1,5 тысячи рыб. Пострадали два человека.

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