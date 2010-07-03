Смартфоны в московских школах запрещать не будут

12:49
12:49
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мобильные телефоны на уроках в столичных школах запрещать не будут, сообщил журналистам замглавы департамента образования Александр Молотков. В то же время он подчеркнул, что детей нужно научить правильно ими пользоваться.
Молотков напомнил, что различные электронные гаджеты активно используются в учебном процессе в рамках проекта "Московская электронная школа" (МЭШ).
"Как можно запретить то, что стало неотъемлемой частью жизни?! Просто ребенка нужно научить этим правильно пользоваться, чтобы оно приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного", – цитирует его "Интерфакс".
Замглавы ведомства отметил, что если на уроке для образовательных целей требуется использование гаджетов, то их будут использовать.
Ранее Минпросвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования представили методические рекомендации о порядке использования гаджетов в школах. Предлагается, в частности, переводить смартфоны в беззвучный режим при входе в учебные заведения и при необходимости создавать места хранения мобильников учащихся.
Согласно данным опроса, родители, дети и учителя поддерживают эту инициативу. Отмечается, что длительное время использования гаджетов ведет к нарушениям психики, гиперактивности и раздражительности.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поддержала инициативу ввести в школах запрет на мобильные телефоны, отметив, что так дети будут лучше учиться. Для установки порядка пользования телефонами в учебных заведениях будет создана специальная рабочая группа.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния.
У школьников отберут мобильные телефоны
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