Смартфоны в московских школах запрещать не будут

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильные телефоны на уроках в столичных школах запрещать не будут, сообщил журналистам замглавы департамента образования Александр Молотков. В то же время он подчеркнул, что детей нужно научить правильно ими пользоваться.

Молотков напомнил, что различные электронные гаджеты активно используются в учебном процессе в рамках проекта "Московская электронная школа" (МЭШ).

"Как можно запретить то, что стало неотъемлемой частью жизни?! Просто ребенка нужно научить этим правильно пользоваться, чтобы оно приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного", – цитирует его "Интерфакс".

Замглавы ведомства отметил, что если на уроке для образовательных целей требуется использование гаджетов, то их будут использовать.

Ранее Минпросвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования представили методические рекомендации о порядке использования гаджетов в школах. Предлагается, в частности, переводить смартфоны в беззвучный режим при входе в учебные заведения и при необходимости создавать места хранения мобильников учащихся.

Согласно данным опроса, родители, дети и учителя поддерживают эту инициативу. Отмечается, что длительное время использования гаджетов ведет к нарушениям психики, гиперактивности и раздражительности.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поддержала инициативу ввести в школах запрет на мобильные телефоны, отметив, что так дети будут лучше учиться. Для установки порядка пользования телефонами в учебных заведениях будет создана специальная рабочая группа.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния.

