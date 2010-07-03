В ГД призвали разработать рекомендации для детей о правилах пользования телефонами

10:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") выступил за разработку клинических рекомендаций для родителей и детей с правилами пользования гаджетами. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Гаджеты – это часть современной жизни. У них есть ряд преимуществ: например, возможность получения качественно новых сервисов, в том числе и запись в поликлинику. Но уже давно доказано, что гаджеты разрушительно влияют на физическое здоровье, в особенности детей", – заявил Менделевич.
Политик добавил, что длительное пользование телефоном может привести к близорукости, заболеваниям опорно-двигательного аппарата, сколиозу и другим болезням.
Он считает, что уровень вреда для организма от гаджетов должны определять профессионалы исходя из научных исследований, итогом которого станут клинические рекомендации для детей и их родителей о правилах пользования телефонами.
Ранее ученые из Института биохимической физики имени Эмануэля РАН доказали вредность смартфонов для детей. В ходе исследования выяснилось, что у использующих смартфоны детей оказались замедлены простые слухо- и зрительно-моторные реакции.
Кроме того, в 39,7% случаев у пользователей гаджетов зарегистрировано увеличение показателя утомляемости, а в 50,7% – снижение работоспособности.
До этого ученые из малайзийского Perdana University назвали правила, которых стоит придерживаться, чтобы минимизировать риски для здоровья при использовании гаджетов. Так, при наборе текста лучше не печатать только большим пальцем, а задействовать при этом вторую руку.
Смартфон желательно размещать на уровне груди, подбородка или глаз. За счет этого шея будет фиксироваться в естественном положении. При длительных разговорах предпочтение стоит отдавать наушникам.
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