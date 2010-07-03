На ВЭФ рассказали, сколько времени школьники проводят с гаджетами

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На Восточном экономическом форуме стало известно, сколько часов в день школьники проводят с гаджетами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

"Нужно понимать, что сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах шесть часов двадцать минут в день", – сообщил Греф.

Глава компании отметил, что если родители не ограничивают ребенка в использовании смартфонов, то дети могут проводить с телефоном гораздо больше времени за сутки.

"Есть кто-то, кто проводит и 12, и 16 часов. Поэтому это огромная проблема", – подчеркнул Греф.

Ранее российские ученые доказали вредность гаджетов для школьников. У использующих смартфоны детей оказались замедлены простые слухо- и зрительно-моторные реакции.