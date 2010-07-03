Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

05:29

На ВЭФ рассказали, сколько времени школьники проводят с гаджетами

технологии общество

05:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/focuspocusltd

На Восточном экономическом форуме стало известно, сколько часов в день школьники проводят с гаджетами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Сбербанка Германа Грефа.

"Нужно понимать, что сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах шесть часов двадцать минут в день", – сообщил Греф.

Глава компании отметил, что если родители не ограничивают ребенка в использовании смартфонов, то дети могут проводить с телефоном гораздо больше времени за сутки.

"Есть кто-то, кто проводит и 12, и 16 часов. Поэтому это огромная проблема", – подчеркнул Греф.

Ранее российские ученые доказали вредность гаджетов для школьников. У использующих смартфоны детей оказались замедлены простые слухо- и зрительно-моторные реакции.

Читайте также

технологии общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика