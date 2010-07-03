Роскачество рассказало, как правильно выбрать смартфон

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В рамках работы по созданию рейтингов самых популярных смартфонов Роскачество рассказало, как правильно выбрать устройство, сообщает пресс-служба организации.

Эксперты считают, что, выбирая гаджет, следует отталкиваться от необходимых конкретному человеку функций. Сами производители основной акцент делают на качество камеры. Так, у большинства новых моделей сразу несколько объективов, в том числе теле- и ультра-широкоугольные.

Исследование Роскачества показало, что цена смартфона не всегда соответствует его качеству. К примеру, дешевая модель может лучше справиться с некоторыми тестами, в то время как дорогая не пройдет базовые испытания.

Следует обращать внимание на операционную систему – она должна быть защищена. Марка же устройства не всегда играет решающую роль, и качество устройства от нее не зависит. В Роскачестве подчеркнули, что модели одного бренда могут находиться как в конце, так и в начале рейтинга.

Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, как защитить данные на своем смартфоне. По его словам, риск утечки данных с телефона минимизируется, если пользователь скачивает приложения от известных и крупных разработчиков. Если происхождение приложения вызывает подозрение, то стоит внимательно читать пользовательское соглашение.

Корнейчук отметил, что при установке приложение может запросить у вас доступ к камере, геолокации, книге контактов. Это является стандартной процедурой. Однако насторожить пользователя должны запросы на данные о местоположении, соединении через Wi-Fi, сотовой сети и SIM-карте.

