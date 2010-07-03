Эксперт рассказал, как защитить данные на своем смартфоне

14:21
14:21
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Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com
Риск утечки данных с телефона минимизируется, если пользователь скачивает приложения от известных и крупных разработчиков. Если происхождение приложения вызывает подозрение, то стоит внимательно читать пользовательское соглашение. Об этом рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
"Можно зайти в настройки приложения и проверить, какие разрешения ему требуются, отключив лишние или подозрительные. Также стоит по возможности следить за тем, на каких именно сайтах вы авторизовывались с помощью соцсетей. Соответственно, чем больше приложений будет подключено к аккаунту, тем выше риск того, что он может быть взломан", – цитирует сайт "Аргументы и факты" специалиста.
Корнейчук отметил, что при установке приложение может запросить у вас доступ к камере, геолокации, книге контактов. Это является стандартной процедурой. Однако насторожить пользователя должны запросы на данные о местоположении, соединении через Wi-Fi, сотовой сети и SIM-карте.
Ранее в Роскачестве рассказали, как не стать легкой добычей для киберпреступников. Россиянам напомнили, что не стоит пренебрегать правилами цифровой гигиены. В частности, помимо установки антивируса, эксперты рекомендуют заклеивать камеру и микрофон гаджетов.
Эксперты Центра цифровой экспертизы объясняют, что современные вредоносные программы-шпионы обучены собирать самые разные данные о жертвах хакеров. Попав на смартфон, они способны перехватывать сообщения, считывать нажатия клавиш и копировать документы. Более того, некоторые из них могут активировать микрофон или камеру вашего гаджета. Именно поэтому соблюдение цифровой гигиены становится решающим фактором в борьбе со злоумышленниками. И здесь не стоит ограничиваться только использованием антивируса и постоянным обновлением программного обеспечения.
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