Заклеивать камеру. Как обезопасить себя от киберпреступников

В Роскачестве рассказали, как не стать легкой добычей для киберпреступников. Россиянам напомнили, что не стоит пренебрегать правилами цифровой гигиены. В частности, помимо установки антивируса, эксперты рекомендуют заклеивать камеру и микрофон гаджетов. Разбираемся, какие еще правила следует соблюдать, чтобы обезопасить себя от злоумышленников.



Это не паранойя?

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объясняют, что современные вредоносные программы-шпионы обучены собирать самые разные данные о жертвах хакеров. Попав на персональный компьютер или смартфон, они способны перехватывать сообщения, считывать нажатия клавиш и копировать документы. Более того, некоторые из них могут активировать микрофон или камеру вашего гаджета. Именно поэтому соблюдение цифровой гигиены становится решающим фактором в борьбе со злоумышленниками. И здесь не стоит ограничиваться только использованием антивируса и постоянным обновлением программного обеспечения.

По словам экспертов Роскачества, одной из мер предосторожности также является избирательность при установке программ на свои устройства. Проще говоря, не стоит скачивать их из недостоверных источников. Кроме того, имеет смысл ограничивать доступ приложений к диктофону и камере. Это можно сделать, во-первых, при помощи настроек в самом гаджете. А во-вторых, физически заклеить камеру и микрофон: подойдет кусок непрозрачного скотча или изоленты. Можно также приобрести так называемые шторки, которые крепятся на камеру ноутбука и легко регулируются.



Илья Лоевский заместитель руководителя Роскачества Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона – уже не паранойя, а одно из правил цифровой гигиены. Это как закон, который необходимо соблюдать, незнание которого, как и любых других законов, не освобождает от ответственности.

При этом, даже если вы ограничите на смартфоне доступ приложений к камере или микрофону, "сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами", отмечают в Роскачестве. Например, они могут собирать информацию о геолокации, чтобы потом рекламировать человеку те или иные товары или услуги. В Роскачестве подчеркнули, что "шпионить" могут и вполне безобидные приложения, такие как мессенджер или фонарик.

"От этого никуда не скрыться, и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон", – констатируют в ведомстве.



Цифровая гигиена

Эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что если пользователь в целом будет безответственно подходить к собственной безопасности, то заклеивание камеры и микрофона ему ничем не поможет.

"Если у вас нет нормального антивируса на компьютере, если вы открываете подряд разные сайты, не проверив, кто и о чем вас спрашивает, направо и налево раздаете номера своих карт, вообще не заботитесь о безопасности своей финансовой информации и своих персональных данных, то вам ничего не поможет", – говорит специалист.



Александр Власов эксперт в области безопасности Поможет только ответственный подход к использованию современных технологий: установка нормальных антивирусов, знание о том, что методами социальной инженерии все пытаются так или иначе получить данные о ваших картах, счетах, паролях и явках, чтобы стянуть у вас деньги со счета.

Власов добавил, что если кто-то все же очень захочет взломать ваш аккаунт, то в любом случае "будьте спокойны: он его взломает, такова новая реальность".

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности, гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский отметил, что при подключении к интернету важно соблюдать ряд правил и не доводить до такого, чтобы пришлось заклеивать камеру и микрофон. Оба эксперта сходятся во мнении, что подход к безопасности должен быть комплексным.



Быть начеку в соцсетях

По словам Раевского, все, что попадает в интернет, может в любой момент стать достоянием общественности. Поэтому не следует выкладывать в соцсетях компрометирующие вас фотографии, даже если они будут загружены в закрытый альбом или отосланы в личном сообщении. То же касается сканов паспорта и иных документов. Специалист пояснил, что подобрать логин и пароль к аккаунтам "не так сложно" при помощи, например, клавиатурного шпиона или фишинга.

А Власов напоминает, что во многих службах безопасности крупных корпораций стало стандартом просматривать социальные сети своих сотрудников или потенциальных кандидатов. "И это вполне законно", – подчеркивает эксперт.

Власов добавил, что такие данные, как пол, возраст, год рождения или мобильный телефон, которые некоторые люди указывают в соцсетях, также могут стать объектом интереса мошенников. Эксперт напоминает, что ими "лучше не разбрасываться", поскольку по этим параметрам можно легко идентифицировать человека.



Электронная почта ненадежна

Электронная почта – это незащищенный канал передачи данных, считают специалисты. Раевский поясняет, что ее провайдеры ни за что не отвечают и даже могут использовать ваши данные по своему усмотрению. Поэтому лучше избегать отправки важных сообщений или документов таким способом.

Однако бывают ситуации, когда человек вынужден немедленно переслать какие-то данные по электронной почте. В таком случае не забудьте удалить эту информацию из ящика, рекомендует Власов.



Александр Власов эксперт в области безопасности Отправлять что-то, наверное, можно, хотя я бы тоже не советовал. Но хранить уж точно нельзя. Раз пришлось отправить, удалите это с почты.

При этом Раевский обнадежил, что почта не является самым популярным источником утечек персональной информации.

Банковские карты – под замок

Эксперты также дали рекомендации, на что стоит обращать внимание, чтобы покупки в интернете не обернулись неприятными последствиями.

По словам Власова, расплачиваться картой в интернете можно и даже нужно, поскольку это удобно. Но при этом никогда нельзя ослаблять бдительность, говорит эксперт. Если вас заинтересовал какой-то товар, то следует проверить площадку, на которой он продается. То есть это должен быть проверенный другими пользователями ресурс. Кроме того, никогда не стоит сохранять свои и данные карты в неизвестном вам магазине.



Александр Власов эксперт в области безопасности Представьте, вы пришли в магазин, вам говорят: "Ой, как хорошо, что вы у нас купили, а не хотите, чтобы ваш кошелек остался у нас навсегда? Вам удобнее же будет". Вы оставите кошелек в магазине, чтобы не таскать его с собой все время? Думаю, что нет. Почему вы считаете, что можно оставить данные банковской карты неведомо кому?

Раевский, в свою очередь, посоветовал завести отдельную карту для шопинга в интернете и перечислять на нее деньги только перед самой покупкой. И именно столько, сколько вы планируете потратить. Также стоит убедиться, что сайт, через который вы производите оплату, действительно является сайтом магазина, а не мошенника.