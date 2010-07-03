Сайт МЦК атаковал вирус Panda

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Банковский вирус-троянец Panda в выходные атаковал сайт Московской кольцевой железной дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" зафиксировала новую активность известного банковского троянца Panda. Эксперты компании обнаружили, что начиная с прошедших выходных зловред обращался к официальному сайту Московской кольцевой железной дороги, для того чтобы загрузить часть своих вредоносных компонентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры с помощью банковского вируса Panda пытались загрузить на портал часть компонентов путем рассылки вредоносных файлов, если заражение проходило успешно, то злоумышленники автоматически получали доступ над устройствами, благодаря чему они могли выводить денежные средства пользователей.

Эксперты отмечают, что данный тип вируса также применяется при слежке за известными клиентам, которые используют удаленный доступ. Специалисты подчеркивают, что больше всего от подобной атаки могут пострадать финансовые организации.

Ранее сообщалось, что в Сети появился новый вирус-вымогатель. Уязвимость способна проникнуть в Windows и заразить всю систему, полностью блокируя работу ПК. Как отмечают специалисты, чтобы разблокировать систему, вирус просит заплатить выкуп в размере 160 тысяч рублей в биткойнах.

До этого этого также сообщалось о вирусе-вымогателе Troldesh, который атакует российские компании. Преступники отправляют письма якобы с почтовых ящиков крупных авиаперевозчиков, автодилеров, СМИ.

В июне специалисты компании Group-IB, занимающейся киберпреступлениями и мошенничествами с использованием высоких технологий, обнаружили более 1,1 тысячи фишинговых писем с Troldesh. Вирус шифрует файлы на зараженном устройстве пользователя и требует выкуп. В последнее время он также майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты.

