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Общество

12:18

Роскачество создаст реестр добросовестных интернет-магазинов

общество технологии магазины

Фото: depositphotos/wabeno

Роскачество планирует проверить качество сервиса в интернет-магазинах и впоследствии создать реестр надежных онлайн-продавцов. Об этом сообщили в организации.

Центр цифровой экспертизы Роскачества объяснит потребителям, каким интернет-магазинам можно доверять и какие из них предоставляют наилучший сервис. Для этого специалисты создадут платформу экспертного и общественного мониторинга. Пилотный проект запустят в 2020 году.

В случае если интернет-магазин будет соответствовать стандартам Роскачества, ему передадут электронный сертификат и разрешат установить на сайте виджет c оценкой от организации.

"Знак качества в электронной торговле – это признаваемый в международной практике инструмент деловой этики для создания доверительного отношения населения к покупкам в интернете и их защиты от недобросовестных продавцов", – подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Сформированный в Роскачестве стандарт подразумевает несколько параметров: наличие политики в отношении обработки персональных данных, использование протокола шифрования HTTPS и действительного SSL-сертификата, отсутствие переводов на карты физических лиц или электронные кошельки при оплате товара, наличие информации об интернет-магазине (в частности, наименование юридического лица). Специалисты также проверят корректность контактного телефона, наличие формы обратной связи и информации о режиме работы.

В начале ноября Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов в стране. Рейтинг возглавил смартфон компании Apple – iPhone 11 Pro Max.

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