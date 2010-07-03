Роскачество создаст реестр добросовестных интернет-магазинов

12:18
Фото: depositphotos/wabeno
Роскачество планирует проверить качество сервиса в интернет-магазинах и впоследствии создать реестр надежных онлайн-продавцов. Об этом сообщили в организации.
Центр цифровой экспертизы Роскачества объяснит потребителям, каким интернет-магазинам можно доверять и какие из них предоставляют наилучший сервис. Для этого специалисты создадут платформу экспертного и общественного мониторинга. Пилотный проект запустят в 2020 году.
В случае если интернет-магазин будет соответствовать стандартам Роскачества, ему передадут электронный сертификат и разрешат установить на сайте виджет c оценкой от организации.
"Знак качества в электронной торговле – это признаваемый в международной практике инструмент деловой этики для создания доверительного отношения населения к покупкам в интернете и их защиты от недобросовестных продавцов", – подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Сформированный в Роскачестве стандарт подразумевает несколько параметров: наличие политики в отношении обработки персональных данных, использование протокола шифрования HTTPS и действительного SSL-сертификата, отсутствие переводов на карты физических лиц или электронные кошельки при оплате товара, наличие информации об интернет-магазине (в частности, наименование юридического лица). Специалисты также проверят корректность контактного телефона, наличие формы обратной связи и информации о режиме работы.
В начале ноября Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов в стране. Рейтинг возглавил смартфон компании Apple – iPhone 11 Pro Max.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: