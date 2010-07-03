В Роскачестве напомнили о правилах безопасных онлайн-покупок

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Прежде чем совершить покупку на онлайн-сервисе для продажи новых или подержанных товаров, нужно внимательно изучить интернет-профиль продавца. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
Как отмечается, перед Новым годом количество онлайн-покупок заметно увеличивается.
"Перед оформлением заказа необходимо проявить дополнительную бдительность при взаимодействии с продавцом, который зарегистрировал аккаунт всего несколько дней назад, или если это его первый товар. Обратите внимание на систему рейтингов и отзывов, которая имеется на некоторых досках объявлений. Чем выше рейтинг – тем меньше шанс обмана, при этом это все равно не гарантирует положительный результат", – говорится в сообщении.
Также в Роскачестве посоветовали не делать предоплату.
"Вы не подписывали договор купли-продажи, не знаете продавца лично, поэтому у вас нет никаких причин ему доверять и высылать задаток до получения товара", – говорится в сообщении.
В Роскачестве отметили, что цены, установленные намного ниже рыночных, могут говорить о мошенничестве. Специалисты отмечают, что даже если товар окажется действительно качественным, вероятно, что продавец указал только часть стоимости, а всю цену озвучит уже при встрече или при пересылке товара.
Кроме того, прежде чем оплатить покупку, товар нужно внимательно проверить.
Роспотребнадзор ранее дал советы по выбору новогоднего сладкого подарка для ребенка. Специалисты ведомства советуют покупать сладкие новогодние подарки в местах организованной торговли. Следует внимательно осмотреть упаковку. На этикетке должны быть указаны все необходимые сведения: наименование, состав, условия хранения, дата изготовления и срок годности.
Кроме того, при выборе подарков стоит отдать предпочтение тем вариантам, в составе которых содержится наименьшее количество пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.
Ранее эксперт назвала подарки, которые не стоит дарить на Новый год. Консультант по этикету и деловому протоколу объяснила, какие сюрпризы лучше не делать и почему.
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