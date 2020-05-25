Москвовед рассказал, как менялась школьная форма

Как менялась московская мода на школьные платья

Министерство просвещения РФ запустило акцию в поддержку выпускников нынешнего учебного года. По случаю торжественного события в режиме онлайн прозвучит последний звонок. Ученики простятся со школой дистанционно, но это не помешает им надеть форму.

Этот предмет школьного обихода существенно изменился со временем. Обязательное ношение однотипной формы в образовательных учреждениях было введено в 1948 году, после Великой Отечественной войны. Для этого был подписан соответствующий указ.

Девочек обязали носить платья с фартуками: белым для праздников, черным для повседневной носки, мальчиков – гимнастерки и фуражки. Форма была фактически заимствована у гимназистов времен Российской империи. Кроме того, устанавливалась определенная форма прически – девочки должны были приходить в школу с косичками.

В период оттепели форму начали изготавливать из шерсти. Помимо того, что в такой одежде было достаточно жарко, натуральный материал еще и быстро снашивался. Однако выросло и предложение – купить ее можно было как в "Детском мире" на Лубянке, так и заказать в ателье. Самым известным из последних считается салон "Машенька".

"Я помню, что мы на электричке ездили в Москву на примерки как раз в ателье "Машенька". У меня была очень красивая форма. У нее была юбка гофре и два фартука, черный и белый. И, по-моему, белый фартук у меня тоже был", – рассказала Наталья Кашинцева.

Следующую трансформацию форма пережила в период правления Брежнева. Милитаристские гимнастерки трансформировались в пиджак и брюки, а юбки на платьях достигали экстремально короткой длины.

Эпоха культового московского ателье "Машенька" закончилась вместе с Советским Союзом. А с 1992-го официально стал разрешен вольный вариант одежды. Ностальгическая форма надевались лишь на последний звонок. По действующим правилам, школы сами определяют перечень комплектов формы в своих стенах, но объединяет их исключительно классический стиль.

