Роспотребнадзор проконсультирует по вопросам качества детских товаров

Столичное управление Роспотребнадзора проконсультирует москвичей по вопросам качества и безопасности детских товаров, включая одежду обувь и игрушки, а также школьных принадлежностей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Специалисты ведомства ответят на вопросы горожан по телефону общественной приемной: 8(495) 785-37-41. По вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности можно обращаться по телефонам: 8(495) 687-40-57 и 8(495)687-63-60. Звонки принимают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и по пятницам с 09:00 до 16:45.
Кроме того, консультации по вопросам качества детских товаров проводят сотрудники отдела услуг для потребителей и отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". С ними можно связаться по телефонам: 8(495)687-39-61, 8(495)687-26-31 и 8(495)616-64-59 в будние дни с 09:00 до 17:30.
Москвичам также посоветовали обращаться к специалистам Роспотребнадзора и в Центр гигиены и эпидемиологии, если им нужна помощь в составлении претензий, исковых заявлений и жалоб на некачественные услуги детского отдыха.
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