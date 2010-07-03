Эксперт рассказала, как собрать ребенка в школу и не разориться

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Как собрать ребенка в школу и сэкономить не в ущерб качеству товаров, рассказала ИА "НСН" председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В первую очередь она посоветовала "ловить выгодные предложения", которые появляются "и перед началом учебного года, и потом, когда год уже начался". "Не нужно этого стесняться", – заявила Волынец.

По ее мнению, не менее полезной может быть кооперация родителей. Если родители объединяются и покупают школьные товары напрямую у производителя, они могут сэкономить до 70% стоимости по сравнению с розничными магазинами. Помимо этого, эксперт рекомендовала прибегать к помощи знакомых, дети которых уже выросли. "Очень часто бывает, что одежда, в том числе и для школы, достается в очень хорошем качестве. Это тоже очень хорошая статья экономии", – подчеркнула собеседница агентства.

Волынец также отметила, что родители нередко стараются купить школьную одежду заранее, например, весной. Однако "есть опасность, что за лето ребенок вырастет, поэтому лучше покупать в срок и следить за распродажами", считает глава Национального родительского комитета. Она также посоветовала "брать с собой ребенка за покупками, либо учитывать его выбор".

Ранее москвичам рассказали, сколько денег придется потратить родителям первоклассника для сборов в школу. Согласно результатам исследования, в Красноярске и Новосибирске в этом году сборы в школу обойдутся дороже, чем в столице. Семьи из этих сибирских городов потратили на подготовку ребенка к школе в среднем по десять тысяч рублей, тогда как московские родители – 8,7 тысячи рублей.