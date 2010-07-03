Москвичам рассказали, сколько стоит собрать первоклассника в школу в этом году

05:41
05:41
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Фото: ТАСС/Неменов Александр
Стало известно, сколько денег придется потратить родителям первоклассника для сборов в школу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
"Купить брюки для мальчика из вискозы стоит 2605 рублей, пиджак еще 3100 рублей, но он нужен не на каждый день. Для ежедневной носки подойдет жилетка – 1,5 тысячи. Итого в сумме выходит 7 тысяч рублей", – рассказали журналистам в магазине одежды.
Продавцы отмечают, что сейчас на школьную форму действуют хорошие скидки. Например, жилет и юбка для девочки в комплекте будут стоить всего 4 тысячи рублей. На канцелярские товары придется потратить еще 2,5 тысячи рублей. Портфель можно купить со скидкой за тысячу.
Кроме того, по результатам исследования, собрать ребенка в школу в Красноярске и Новосибирске в этом году вышло дороже, чем в Москве.
"Среднестатистические семьи из Красноярска и Новосибирска потратили на подготовку ребенка к школе больше всего: в среднем по 9 тысяч рублей. Московские родители оценили расходы на сбор ребенка в школу в 8,7 тысячи рублей", – сообщается в исследовании.
Ранее управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных товаров. Информацию можно получить круглосуточно по телефону Единого консультационного центра.
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