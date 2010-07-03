Открыта горячая линия по вопросам безопасности школьных товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров. Пресс-служба ведомства сообщила, что с 19 августа будут проходить тематические консультации граждан по теме качества и безопасности детских товаров – одежды, обуви, игрушек, школьной формы.

"Консультирование проводится по телефону общественной приемной управления: 8-495-785-37-41 и по телефонам: 8-495-687-40-57, 8-495-687-63-60 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия)", – сказано в тексте сообщения.

Помимо этого, информацию можно получить круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве выяснили, как меняется здоровье детей на протяжении 11 лет, пока они учатся в школе. С годами их здоровье ухудшалось. Например, если в первом классе абсолютно здоровыми были 4,3% школьника, то к концу обучения таких не было вовсе.

С психологической точки зрения самым напряженным периодом обучения для мальчиков стали с 1 по 3 классы, а также 11 класс. Для девочек – это три года с 9 по 11 класс.

