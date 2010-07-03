Открыта горячая линия по вопросам безопасности школьных товаров

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров. Пресс-служба ведомства сообщила, что с 19 августа будут проходить тематические консультации граждан по теме качества и безопасности детских товаров – одежды, обуви, игрушек, школьной формы.
"Консультирование проводится по телефону общественной приемной управления: 8-495-785-37-41 и по телефонам: 8-495-687-40-57, 8-495-687-63-60 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия)", – сказано в тексте сообщения.
Помимо этого, информацию можно получить круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве выяснили, как меняется здоровье детей на протяжении 11 лет, пока они учатся в школе. С годами их здоровье ухудшалось. Например, если в первом классе абсолютно здоровыми были 4,3% школьника, то к концу обучения таких не было вовсе.
С психологической точки зрения самым напряженным периодом обучения для мальчиков стали с 1 по 3 классы, а также 11 класс. Для девочек – это три года с 9 по 11 класс.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: