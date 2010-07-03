Названы самые распространенные у школьников заболевания

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве РФ выяснили, как меняется здоровье детей в течение 11 лет, когда они обучаются в школе, сообщает RT.
Оказалось, что их здоровье с годами ухудшалось. К примеру, если в первом классе к абсолютно здоровым были отнесены 4,3% наблюдаемых школьников, то к концу обучения таких не осталось.
За годы учебы у детей почти на 15% возросла распространенность функциональных отклонений, хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.
Среди мальчиков распространены такие заболевания, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония. Девочки более подвержены дефициту массы тела, головным болям, неврозам и близорукости.
С психологической точки зрения наиболее напряженным периодом обучения для мальчиков стали с 1-ого по 3-й классы и 11-й. Для девочек – период с 9-го по 11-й класс.
Ранее эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Эксперты заявили, что "рабочее время" ученика начальной школы сейчас составляет 47 часов в неделю, а это даже больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Эта нагрузка сказывается на здоровье детей.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: