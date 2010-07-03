Названы самые распространенные у школьников заболевания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве РФ выяснили, как меняется здоровье детей в течение 11 лет, когда они обучаются в школе, сообщает RT.

Оказалось, что их здоровье с годами ухудшалось. К примеру, если в первом классе к абсолютно здоровым были отнесены 4,3% наблюдаемых школьников, то к концу обучения таких не осталось.

За годы учебы у детей почти на 15% возросла распространенность функциональных отклонений, хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.

Среди мальчиков распространены такие заболевания, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония. Девочки более подвержены дефициту массы тела, головным болям, неврозам и близорукости.

С психологической точки зрения наиболее напряженным периодом обучения для мальчиков стали с 1-ого по 3-й классы и 11-й. Для девочек – период с 9-го по 11-й класс.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Эксперты заявили, что "рабочее время" ученика начальной школы сейчас составляет 47 часов в неделю, а это даже больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Эта нагрузка сказывается на здоровье детей.

