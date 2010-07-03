Собянин пригласил школьников принять участие в проекте "Лето моей карьеры"

Сергей Собянин предложил ученикам старших классов познакомиться с профессиями в рамках проекта "Лето моей карьеры". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Мэр отметил, что в рамках проекта для школьников проводятся различные тренинги, экскурсии и встречи с интересными людьми.
"Центр #Моякарьера предлагает школьникам 14-18 лет провести каникулы в проекте "Лето моей карьеры". Это тренинги, экскурсии и встречи с интересными людьми. Думаю, хороший шанс познакомиться с профессиями и прокачать навыки, полезные для будущего", – рассказал мэр столицы.
Центр #Моякарьера предлагает школьникам 14-18 лет провести каникулы в проекте "Лето моей карьеры". Это тренинги, экскурсии и встречи с интересными людьми. Думаю, хороший шанс познакомиться с профессиями и прокачать навыки, полезные для будущего. https://t.co/LmHTvniUO2
Ранее были названы самые востребованные работы в России. Результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" министерства труда и социальной защиты свидетельствуют, что самые востребованные профессии – это продавец-кассир и повар.
На третьей строчке списка расположилась профессия педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Четвертое место заняли юристы, пятое – специалисты по социальной работе.
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