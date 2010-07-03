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08:17

Названы самые востребованные профессии

общество

08:17

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Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" министерства труда и социальной защиты свидетельствуют, что самые востребованные профессии в России – это продавец-кассир и повар.

Отмечается, что рейтинг профессий составлялся на основе частоты их упоминаний респондентами.
В опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций.

По его итогам, профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, а повара – в 862-х.

На третьей строчке списка расположилась профессия педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

Четвертое место заняли юристы, пятое – специалисты по социальной работе.

В десятку также вошли специалист по закупкам, педагог дополнительного образования детей и взрослых, медицинская сестра, делопроизводитель и бухгалтер.

Ранее директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина рассказала о новых профессиях, которые появились в России за последние годы.

Волошина назвала специалистов по менеджменту космических продуктов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

По словам эксперта, данные профессии имеют большой спрос из-за появления новых технологий. В связи с этим она рекомендовала абитуриентам внимательнее выбирать профессию, думая о будущем.

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общество

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