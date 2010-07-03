Эксперт прокомментировала список новых профессий

Директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина прокомментировала список новых профессий в России.
За последние годы в России появились такие профессии, как специалист по менеджменту космических продуктов и оператор беспилотных летательных аппаратов.
Волошина отметила, что данные профессии имеют большой спрос из-за появления новых технологий. В связи с этим она рекомендовала абитуриентам внимательнее выбирать профессию, думая о будущем.
"Время двигается вперед, всегда был классификатор профессий, и он менялся раз в пять лет. Сейчас информация меняется быстро, поэтому чаще этот список будет пересматриваться. Перед нами поставлена задача перейти в мир цифровой экономики. Это новые знания и компетенции", – цитирует Волошину ИА "НСН".
Ранее специалисты ВНИИ труда рассказали, что еще недавно в стране не было специалистов по промышленной робототехнике, большим данным и интеграции облачных приложений.
Сейчас в "Справочнике профессий", составленном работодателями, а также профессиональными и научными сообществами, десятки новых специальностей.
Список профессий составили, чтобы понять, какие специальности востребованы с учетом отраслевой и региональной специфики. Обычным гражданам эти данные помогут выбрать род деятельности и спланировать карьеру.
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