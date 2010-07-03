Составлен список новых профессий в России

За последние годы в России появились такие профессии, как специалист по менеджменту космических продуктов и оператор беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на ВНИИ труда.
Как рассказали в организации, еще недавно в стране не было специалистов по промышленной робототехнике, большим данным и интеграции облачных приложений.
Сейчас в "Справочнике профессий", составленном работодателями, а также профессиональными и научными сообществами, десятки новых специальностей. По словам директора по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирины Волошиной, на их появление повлияли общественные процессы и развитие технологий.
"Увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции, который сопровождает и консультирует мигрантов в процессе их трудоустройства на территории России", – сказала она.
Список профессий составили, чтобы понять, какие специальности востребованы с учетом отраслевой и региональной специфики. Обычным гражданам эти данные помогут выбрать род деятельности и спланировать карьеру.
Ранее аналитики назвали профессии продавца и водителя самыми востребованными в стране. Следом идут повара, менеджеры и уборщики.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.