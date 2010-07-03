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09:22

Составлен список новых профессий в России

общество технологии

09:22

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Фото: depositphotos/vladacanon

За последние годы в России появились такие профессии, как специалист по менеджменту космических продуктов и оператор беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на ВНИИ труда.

Как рассказали в организации, еще недавно в стране не было специалистов по промышленной робототехнике, большим данным и интеграции облачных приложений.

Сейчас в "Справочнике профессий", составленном работодателями, а также профессиональными и научными сообществами, десятки новых специальностей. По словам директора по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирины Волошиной, на их появление повлияли общественные процессы и развитие технологий.

"Увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции, который сопровождает и консультирует мигрантов в процессе их трудоустройства на территории России", – сказала она.

Список профессий составили, чтобы понять, какие специальности востребованы с учетом отраслевой и региональной специфики. Обычным гражданам эти данные помогут выбрать род деятельности и спланировать карьеру.

Ранее аналитики назвали профессии продавца и водителя самыми востребованными в стране. Следом идут повара, менеджеры и уборщики.

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общество технологии

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