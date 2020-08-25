Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на октябрь

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил перенести начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19.
Такое предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает РИА Новости.
Депутат обосновал свою инициативу тем, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания", – указал парламентарий.
По его словам, также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года.
Это позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру, резюмировал Власов.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что с 1 сентября школы приступают к стандартной работе в очном режиме.
В образовательных учреждениях будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы Роспотребнадзора. При этом главная задача – минимизировать контакты между детьми из разных параллелей.
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