Медведев поздравил школьников и учителей с Днем знаний

Фото: ТАСС/Юлия Власова/POOL
Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил школьников и преподавателей с началом учебного года. Видео он разместил в Facebook.
"Желаю всем учащимся и педагогам интересных занятий, отличных оценок и, конечно, хорошего настроения. Пусть учебный год станет успешным для каждого из вас, а сегодняшний день будет наполнен счастливыми улыбками и радостью новых встреч", – сказал Медведев.
Он поблагодарил педагогов за то, что они помогают не только получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов.
"Личным примером показываете, как много значат взаимное внимание, уважение и справедливость", – отметил лидер "Единой России".
Медведев заметил, что 1 сентября является особым днем.
"Немного грустный, потому что закончилось лето, а, с другой стороны, в этот день оживают школьные классы и учебные аудитории, ну а взрослые вспоминают то время, когда сами были учениками и студентами", – добавил он.
1 сентября в Москве учебные заведения распахнули свои двери более чем для 1,5 миллиона школьников и студентов колледжей. В столице открылись 537 школ.
В этом году в первом классе будут учиться около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Каждая школа должна была проработать график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.
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