Собянин пригласил школьников к участию в акции "Первоклассный сентябрь"

11:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Акция "Первоклассный сентябрь" стартовала для столичных школьников, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мэр напомнил, что 1 сентября – особенно важный день для первоклашек, поскольку от первого впечатления во многом зависит их интерес к учебе.
"Чтобы этот день запомнился как праздник, мы подготовили акцию "Первоклассный сентябрь". В этом месяце московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования – "КидБург", "Кидзания", "Экспериментариум", "Иннопарк", Arena Space и мастер-классы в детских технопарках", – сообщил Собянин.
По его словам, учащиеся могут выбрать площадку на сайте акции и отправить заявку. После подтверждения можно прийти в указанное время. В целом бесплатно посетить площадки дополнительного образования смогут 40 тысяч первоклассников.
Также Собянин рассказал, что к 1 сентября в столице построили пять школ, три здания для школ с дошкольными группами и десять детских садов. Часть из них возвели на деньги инвесторов. Мэр подчеркнул, что проблема нехватки мест в школах и садиках решена.
В конце августа мэр столицы Сергей Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO. В учебном заведении будут занятия по дизайну, работе с медиа, созданию игр и ряду других.
Собянин посетил "Школу старшеклассников" в Южном Тушине
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