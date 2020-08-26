15:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO. Он отметил, что в столице впервые появилось подобное учреждение по таким направлениям, как дизайн, медиа, создание игр и другие.
"Это тоже такое классное направление для Москвы, очень востребованное, очень модное. Я думаю, что оно будет развиваться в Москве, посмотрим, каким будет спрос на эту школу. Я уверен, что будет большой", – подчеркнул Собянин.
Он поблагодарил строителей за то, что они создали комфортное для детей пространство. Он также выразил благодарность предприятиям, которые вкладывают деньги в развитие такого формата творческого образования.
"Москва продолжает готовиться к 1 сентября. Помимо таких стандартных школьных уроков, мы, конечно, готовим огромную сеть дополнительного образования, которое очень развито в Москве. Миллион детишек посещает это, большинство детей дошкольного и школьного возраста", – сказал Собянин.
Он добавил, что многие столичные школьники интересуются спортивными секциями и кружками. Также многие дети, по словам главы города, занимаются техническими видами и спрос на них растет.
"Появляются детские технопарки, совместные предприятия между школой и коммерческими предприятиями", – отметил Собянин.
Международная школа креативных технологий TUMO создана в 2011 году. В ней подростки в возрасте от 12 до 17 лет обучаются современным цифровым и креативным технологиям. Школьники работают там самостоятельно, выполняя задания. Также в подобных учреждениях нет учителей и оценок.
Сообщается, что в московской школе TUMO открываются образовательные программы по таким направлениям, как разработка компьютерных игр, музыка, кинопроизводство, робототехника, анимация, программирование, графический дизайн и 3D-моделирование.
Впоследствии добавятся веб-разработка, фотография, анимированная графика, цифровая живопись, новые медиа и сторителлинг. Считается, что в школе TUMO в Москве будут обучаться до 2 тысяч детей в месяц, а 100 наиболее талантливых подростков получат возможность бесплатного посещения занятия. Срок обучения в данном учреждении составит от 10 месяцев до 2 лет.
Ранее стало известно, что более 20 тысяч московских школьников приняли участие в летних образовательных программах. Московский центр технологической модернизации образования организовал для учащихся столичных школ IТ-лето. С июня по август были проведены занятия по 29 программам технической направленности.
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