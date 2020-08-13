Около тысячи школьников поучаствовали в проекте "Лето моей карьеры" – Собянин

11:40
Фото: vk.com/mossobyanin
Проект под названием "Лето моей карьеры" для подростков 14–17 лет завершился в столице. К нему присоединились около тысячи учеников, заявил на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Собянин.
"Около тысячи школьников отучились на 3-недельных онлайн-курсах по специальностям фотограф, IT-специалист, видеоблогер, юрист компании, лидер-предприниматель, копирайтер, менеджер по продажам, финансист и комьюнити-менеджер", – говорится в публикации мэра Москвы.
По словам Сергея Собянина, ребят поддержали главы больших компаний, рассказавшие о корпоративной культуре, а также карьерных возможностях.
При этом участники проекта выбрали разные курсы не только по тому направлению, в котором хотят работать.
"Например, Женя Нестеренко хочет заниматься в будущем информационными системами и технологиями, но выбрал курс "Я – видеоблогер" и остался доволен. А вот Даша Коваленко интересуется информационной бизнес-аналитикой. Ей понравились вебинары по soft skills, без которых сейчас сложно построить карьеру", – поделился градоначальник.
Кроме того, глава города обратил внимание, что благодаря центру "Моя карьера" столичные ученики провели лето с пользой, обретя новых друзей.
Ранее стало известно, что летняя карьерная школа стартует в столице 10 августа. Занятия затронут широкий круг московских проектов, начиная от ключевых направлений инновационного развития и управления городской инфраструктурой до построения успешной карьеры.
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