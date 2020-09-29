В Подмосковье за неделю госпитализировали почти в 1,5 раза больше больных с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что количество госпитализаций больных с коронавирусом в регионе значительно выросло по сравнению с минувшей неделей. Об этом сообщает ТАСС.

"За прошедшую неделю было госпитализировано на 45-47% больше больных, чем за неделю до этого", – объявил глава Московской области на совещании с зампредами правительства региона.

Губернатор уже поручил Минздраву региона подготовить дополнительные больничные койки в связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения.

"В каждом муниципалитете мы должны позаботиться и обеспечить всем необходимым пациентов, которым нужна помощь. Дополнительно дал поручение о приобретении последних лекарств, которые можно использовать в том числе амбулаторно", – объяснил Воробьев.

Глава Подмосковья отдельно прокомментировал ситуацию по детским садам и школам. Он объяснил, что власти следят за динамикой, но пока заболеваемость COVID-19 происходит только эпизодически.

Кроме того, Воробьев заявил об отмене празднований в День Московской области. "В октябре мы традиционно отмечаем День Московской области – 91 год. Мы по понятным причинам в этом году не будем устраивать концерты и делать торжественные мероприятия, мы воздержимся от этого события", – сказал губернатор.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за последние сутки в Московской области было выявлено 209 случаев COVID-19. Всего в регионе диагностировали 73 380 случаев коронавируса, выздоровели 55 883 человека, умерли 1 324. Глава региона Андрей Воробьев ранее призвал жителей старше 65 лет и с установленными хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста случаев COVID-19.

