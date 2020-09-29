В Подмосковье за неделю госпитализировали почти в 1,5 раза больше больных с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что количество госпитализаций больных с коронавирусом в регионе значительно выросло по сравнению с минувшей неделей. Об этом сообщает ТАСС.
"За прошедшую неделю было госпитализировано на 45-47% больше больных, чем за неделю до этого", – объявил глава Московской области на совещании с зампредами правительства региона.
Губернатор уже поручил Минздраву региона подготовить дополнительные больничные койки в связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения.
"В каждом муниципалитете мы должны позаботиться и обеспечить всем необходимым пациентов, которым нужна помощь. Дополнительно дал поручение о приобретении последних лекарств, которые можно использовать в том числе амбулаторно", – объяснил Воробьев.
Глава Подмосковья отдельно прокомментировал ситуацию по детским садам и школам. Он объяснил, что власти следят за динамикой, но пока заболеваемость COVID-19 происходит только эпизодически.
Кроме того, Воробьев заявил об отмене празднований в День Московской области. "В октябре мы традиционно отмечаем День Московской области – 91 год. Мы по понятным причинам в этом году не будем устраивать концерты и делать торжественные мероприятия, мы воздержимся от этого события", – сказал губернатор.
По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за последние сутки в Московской области было выявлено 209 случаев COVID-19. Всего в регионе диагностировали 73 380 случаев коронавируса, выздоровели 55 883 человека, умерли 1 324. Глава региона Андрей Воробьев ранее призвал жителей старше 65 лет и с установленными хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста случаев COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: