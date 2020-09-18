В США выдвинули новую версию крушения "Титаника"

Климатолог выдвинула новую версию катастрофы "Титаника"

Климатолог Мила Зинькова из Сан-Франциско поделилась новой гипотезой о причинах гибели легендарного парохода "Титаник". По ее словам, лайнер мог потерпеть крушение из-за северного сияния, передает Москва 24.

Специалист считает, что причиной катастрофы мог быть всплеск электромагнитного излучения, врезавшийся в атмосферу Земли после взрыва на Солнце. Данное явление, по ее словам, и вызвало северное сияние, которое привело к трагедии.

10 апреля 1912 года "Титаник" отправился из Саутгемптона в Нью-Йорк. 15 апреля он столкнулся с айсбергом и, разломившись на две части, затонул в Атлантическом океане. Тогда погибли полторы тысячи человек, находившихся на борту.

Ранее американский суд впервые разрешил вскрыть корпус "Титаника". Ценный артефакт рассчитывают восстановить.