Члены экипажа МКС починили туалет в российском сегменте

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) сумели восстановить работу системы получения кислорода "Электрон-ВМ" и починить туалет в российском модуле "Звезда", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Во время переговоров экипажа орбитальной станции с Землей, которые транслирует сайт NASA, космонавт Сергей Рыжиков доложил в подмосковный центр управления полетами, что "Электрон-ВМ" снова в рабочем режиме.

В то же время его коллега Анатолий Иванишин сообщил, что тревожная лампочка в уборной больше не загорается. Он уточнил, что с ассенизационно-санитарным устройством (АСУ) все штатно.

Ранее сообщалось, что 19 октября на МКС снова вышла из строя кислородная система и задымился пылесос, а в туалете светится лампочка "Консервант некачественный".

До этого говорилось, что на МКС отказала российская система получения кислорода. Космонавт РФ рассказал, что система получения кислорода "Электрон-ВМ", расположенная в российском модуле "Звезда", вышла из строя.

Отмечалось, что на станции периодически происходят подобные поломки, при этом на МКС всегда имеются запасы кислорода.

Кроме того, в американском сегменте МКС находится своя система получения кислорода. Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

