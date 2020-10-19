Астроном оценил вероятность падения "предвыборного" астероида на Землю

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Астероид 2018 VP1, который приблизится к Земле на минимальное расстояние за сутки до выборов президента США, не представляет опасности, сообщает РИА Новости.
Как объяснил старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков, с Землей он сблизится на расстояние порядка 419 тысяч километров, что за орбитой Луны.
"Никакой угрозы данное тело для нас не представляет. Вероятность столкновения данного тела с Землей можно оценивать как почти нулевое", – заявил ученый.
Он отметил, что на минимальной дистанции астероид размером от 1,8 до 3,9 метра пройдет 2 ноября в 14:33 по московскому времени. Кроме того, по словам Нароенкова, если бы данное тело и столкнулось с Землей, то никакого ущерба оно бы не нанесло, так как сгорело бы в атмосфере.
Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что 2 ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник. Ученый написал в Instagram, что астероид 2018VP1 приближается к Земле со скоростью около 40,2 тысячи километров в час.
По данным NASA, вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров.
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